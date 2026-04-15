Ticaret Bakanlığı’ndan Sert Adım: Yasa Dışı Bahis Reklamına Geçit Yok

Ticaret Bakanlığı "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır." açıklamasında bulundu. Ayrıca Bakanlık "Reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı yapılan denetimler kapsamında 49,8 milyon TL idari para cezası uygulandı" dedi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alınmıştır." denildi.

Bakanlık ayrıca "Reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı yapılan denetimler kapsamında 49,8 milyon TL idari para cezası uygulandı" açıklamasında da bulundu.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
