Ticaret Bakanlığı, fiyat denetimine başladı: Fırsatçıların en ağır şekilde cezalandırılacağından kimsenin şüphesi olmasın

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatıldığını bildirdi.

“ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER BAŞLATILDI”

"Bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi.

“EN AĞIR İDARİ YAPTIRIM CEZALARININ UYGULANACAĞINDAN HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."

Kaynak: AA