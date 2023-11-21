Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı: 105 milyon lirayı aştı!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza yağdırdı.

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Ticaret Bakanlığı ceza yağdırdı: 105 milyon lirayı aştı!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza verildiğini açıkladı.

Otomobil stokçularıyla ilgili de bilgileri paylaşan Bakanlık, 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 lira ceza kesti.

Ayrıca, 16 beton ve çimento üreticisi firmaya da 33 milyon 791 bin lira ceza verildi.

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı
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