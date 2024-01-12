THY'den Doğu Avrupa'da 18 noktaya avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa'da 18 noktaya avantajlı bilet kampanyası başlattı. Kampanya boyunca gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan avantajlı fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek.

THY'den Doğu Avrupa'da 18 noktaya avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Doğu Avrupa'da 18 noktaya avantajlı fiyatlarla uçuş imkanı sunuyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenler, 21 Ocak'a kadar satın alacakları biletlerle, 11 Ocak-10 Haziran arasında Köstence'ye 119, Bükreş'e 129, Batum'a 139, Budapeşte, Tiflis ve Cluj'a 149, Varna'ya 159, Kişinev, Sofya ve Krakow'a 169, Prag'a 179, Gence ve Nahcivan'a 189, Bakü, Varşova, Riga ve Vilnius'a 199 ve Tallinn'e 209 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

THY'NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILAN ALIMLARDA GEÇERLİ

Kampanya kapsamında fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak. Bilet fiyatları, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

THY'den Doğu Avrupa'da 18 noktaya avantajlı bilet kampanyası - Resim : 1

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ile "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY) THY
AKP'den Can Atalay formülü: Erdoğan, 'Vekilliği düşürme' önerisini Bahçeli ve Kurtulmuş'a sundu AKP'den Can Atalay formülü: Erdoğan, 'Vekilliği düşürme' önerisini Bahçeli ve Kurtulmuş'a sundu
Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı Icardi ve Wanda Nara'dan olay pozlar! Galatasaray taraftarı çok kızacak
Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var Show TV üzücü kararı duyurdu! Kızılcık Şerbeti final tarihi belli oldu... Yeni gelişme var
AYM'nin ifade özgürlüğü ihlali kararı sonrası Ekşi Sözlük'ten açıklama AYM'nin ifade özgürlüğü ihlali kararı sonrası Ekşi Sözlük'ten açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat!
'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi! 'Erdoğan'ın 15 Ocak'ta açıklayacağı aday listesi ortaya çıktı' iddiası: İzmir ve Bolu sürprizi!
Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin! Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin!
Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın! Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın!