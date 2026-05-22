THY’den Bayram Seferberliği: 365 Ek Sefer Devreye Alındı

Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla ek uçuş takvimini açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 22-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 365 ilave sefer planlandığını duyurdu.

Son Güncelleme:
THY’den Bayram Seferberliği: 365 Ek Sefer Devreye Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili döneminde memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların yoğun seyahat talebine yanıt vermek adına kapasite artırımına gitti.

10 GÜNLÜK DÖNEMDE 365 EK SEFER

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, bayram tatili hareketliliğinin başladığı bugünden itibaren geçerli olacak özel uçuş planlamasını paylaştı. Üstün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. THY olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz."

İçişleri'nden 11 Günlük Bayram Seferberliği: Tuzak Radar Dönemi Bittiİçişleri'nden 11 Günlük Bayram Seferberliği: Tuzak Radar Dönemi BittiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
THY Kurban Bayramı
Son Güncelleme:
Çağla Tuğaltay Cinayetinde 26 Yıl Sonra İkinci Perde: Feriköy Mezarlığı’nda Feth-i Kabir İşlemi Çağla Tuğaltay Cinayetinde 26 Yıl Sonra İkinci Perde
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Kılıçdaroğlu’nun Avukatlarından Şok Hamle: 'Özgür Özel’in Temyiz Başvurusunu Geri Çekiyoruz' Kılıçdaroğlu’nun Avukatlarından Şok Hamle: 'Özgür Özel’in Temyiz Başvurusunu Geri Çekiyoruz'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu'ndan İlk Hamle: Üç İsmi Görevden Aldı Üç İsmi Görevden Aldı
Bilgi Üniversitesi Kapatıldı: Resmi Gazete'de Yayımlandı Bilgi Üniversitesi Kapatıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Mutlak Butlan Çıkışı: Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak 'Tek Yol Uzlaşmak ve Tahriklerden Kaçınmak'
CHP Genel Merkez'in 'Mutlak Butlan' İtirazına Mahkemeden Ret CHP Genel Merkez'in 'Mutlak Butlan' İtirazına Mahkemeden Ret
Siyasette 'Mutlak Butlan' Çatlağı | Abdulkadir Selvi: CHP 4 Parçaya Bölündü 'CHP 4 Parçaya Bölündü'