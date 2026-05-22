THY’den Bayram Seferberliği: 365 Ek Sefer Devreye Alındı
Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı tatilinde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla ek uçuş takvimini açıkladı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, 22-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 365 ilave sefer planlandığını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili döneminde memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşların yoğun seyahat talebine yanıt vermek adına kapasite artırımına gitti.
10 GÜNLÜK DÖNEMDE 365 EK SEFER
Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, bayram tatili hareketliliğinin başladığı bugünden itibaren geçerli olacak özel uçuş planlamasını paylaştı. Üstün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22-31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. THY olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
