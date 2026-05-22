İçişleri'nden 11 Günlük Bayram Seferberliği: Tuzak Radar Dönemi Bitti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen medya buluşmasında, Kurban Bayramı tatili süresince otoyollarda yaşanacak büyük hareketliliğe karşı alınacak tedbirlerin detaylarını paylaştı.

Trafik kısıtlamaları ve denetimlerinin bugünden (22 Mayıs Cuma) itibaren başlayarak tatil dönüşü olan 1 Haziran Pazartesi gününe kadar aralıksız süreceğini belirten Çiftçi, acı bilançoların önüne geçmek için tüm birimlerin seferber edildiğini söyledi.

334 BİN PERSONEL SAHADA, OTOBÜSLERE 1238 GİZLİ YOLCU

Bayram süresince vatandaşın huzur ve güvenliği için ülke genelinde 334 bin 17 kolluk kuvveti görevlendirildi. Bu personelden 66 bin 481'i doğrudan trafik denetimleri için yollarda olacak.

Terminal çıkışlarında emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verilirken, kural ihlallerini havada tespit etmek amacıyla yolcu otobüslerinin içine 1238 gizli denetmen personel yerleştirilecek.

Ayrıca helikopterlerle 9 ilde 108 saat, dronlarla ise 81 ilde 5 bin 828 saat havadan trafik takibi yapılacak.

'DEVLET VATANDAŞINA TUZAK KURMAZ'

Sürücüleri en çok yakından ilgilendiren açıklama ise radar cezaları konusunda geldi. Ülke genelinde 61 ilde yer alan 520 Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktası ile 21 bin 682 kilometrelik güzergahta hız kontrolü yapılacağını belirten Çiftçi, gizli veya tuzak radar uygulamasına son verildiğini açıkladı.

Sürücülerin EDS noktalarını "HAYAT 112" acil mobil uygulaması üzerinden görebileceğini belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Denetimlerimizin amacı ceza yazmak değil, kural ihlallerini ve kazaları azaltmaktır. Devlet vatandaşına tuzak kurmaz, vatandaşının canını, huzurunu ve güvenliğini korur."

AĞIR VASITALARA KISITLAMA

Bakanlık, bayram trafiğini rahatlatmak adına kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır tonajlı araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirdi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından 23-31 Mayıs tarihleri arasında bu araçlara özel izin verilmeyecek.

Ayrıca 30 Mayıs Cumartesi saat 13.00'ten 1 Haziran Pazartesi saat 01.00'e kadar İstanbul ve Ankara istikametindeki ana arterlerde (D-100, O-3, O-7, O-4, D-750, D-200, D-300 vb.) ağır vasıtaların geçişine kesinlikle izin verilmeyecek.

SON 4 YILIN ACI BİLANÇOSU

Trafik kurallarına uymanın hayati önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, 2021-2024 yılları arasındaki Kurban Bayramı tatillerinde yaşanan acı istatistikleri de paylaştı.

Son 4 yıldaki bayram tatillerinde toplam 1003 ağır kural hatası nedeniyle 860 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatan Çiftçi, sürücüleri makas atma, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve hatalı şerit değiştirme gibi ölümcül kusurlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA