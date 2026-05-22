Çağla Tuğaltay Cinayetinde 26 Yıl Sonra İkinci Perde: Feriköy Mezarlığı’nda Feth-i Kabir İşlemi

İstanbul Şişli'de 2000 yılında evinde boğazı kesilerek katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay’ın failinin bulunması için yargı yeniden harekete geçti. Soruşturma kapsamında, ailenin talebiyle Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı açılarak DNA örnekleri alındı. Sır perdesini aralamak için bugün iki kişinin daha mezarı açılacak.

İstanbul'un Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde 5 Haziran 2000 tarihinde okulundan eve döndüğü sırada boğazı kesilerek öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay (15) cinayetinde, 26 yıl sonra kritik bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmasında, Tuğaltay ailesinin başvurusu üzerine hayatını kaybetmiş 4 şüpheli hakkında alınan "feth-i kabir" (mezar açma) kararı doğrultusunda ikinci operasyon gerçekleştirildi.

FERİKÖY MEZARLIĞI’NDA DNA AVI

Soruşturmanın ikinci aşamasında, Feriköy Mezarlığı’na gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kriminal inceleme uzmanları, Adli Tıp doktoru ve Cumhuriyet Savcısı gözetiminde Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı açıldı.

Mezardan alınan kemik ve doku örnekleri, Çağla Tuğaltay’ın tırnakları arasında ve cinayet mahallinde bulunan, katile ait geçmiş dönemdeki biyolojik bulgularla karşılaştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İLK MEZAR KİMSESİZLER BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI

Savcılık kararıyla mezarı ilk açılan isim, cinayetin işlendiği dönemde Tuğaltay ailesinin evinin yakınındaki gecekonduda yaşayan komşuları Lütfi Şerbetçi olmuştu. 2023 yılında hayatını kaybeden Şerbetçi'nin, Feriköy Mezarlığı'nda mezar taşında adı dahi yazılmadan, 376 numara ile kimsesiz olarak defnedildiği ortaya çıkmıştı.

2 KİŞİNİN DAHA MEZARI AÇILACAK

26 yıllık sırrı çözmekte kararlı olan adli makamlar, operasyonu genişletiyor. Soruşturma planı kapsamında bugün Feriköy Mezarlığı'nda yatan İsmail Hakkı Çenberli ile Fehmi Seç isimli şahısların da mezarlarının açılması bekleniyor.

4 şüpheliden alınacak tüm DNA haritaları, cinayet dosyasındaki tescilli DNA örnekleriyle eşleştirilecek.

Kaynak: DHA

