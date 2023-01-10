THY uçağı kuş sürüsüne çarptı
THY'nin Uganda'dan İstanbul'a gelen uçağı kuş sürüsüne çarpınca Entebbe kentine geri göndü. Kontrollerin ardından yeniden havalanan uçak akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.
Uganda'nın Entebbe kentinden İstanbul Havalimanı'na gelecek TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı.
Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarak, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe'ye geri döndü.
Uçakta yapılan kontrollerde seferin icra edilmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı.
Entebbe'den tekrar havalanan THY uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
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