THY uçağı kuş sürüsüne çarptı

THY'nin Uganda'dan İstanbul'a gelen uçağı kuş sürüsüne çarpınca Entebbe kentine geri göndü. Kontrollerin ardından yeniden havalanan uçak akşam saatlerinde İstanbul'a ulaştı.

THY uçağı kuş sürüsüne çarptı

 Türk Hava Yolları'nın (THY) Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Uganda'nın Entebbe kentinden İstanbul Havalimanı'na gelecek TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarak, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe'ye geri döndü.

Uçakta yapılan kontrollerde seferin icra edilmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı.

Entebbe'den tekrar havalanan THY uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Siparişi teslim ettikten sonra piyanonun başına geçen motokurye viral oldu Güncel 10 Ocak 2023 19:27
: Emniyetin birimlere iletilmeyen yazısı istihbari sayılmaz, gerekli görüldüğü için gaz sıkıldı Güncel 10 Ocak 2023 19:01
CHP'li Tutdere'den tepki: Sizin hiç mi vicdanınız yok! Güncel 10 Ocak 2023 18:38
21 yıl hapis cezası alan imama atama! Güncel 10 Ocak 2023 18:10
ÇOK OKUNANLAR
Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler! Bunları söylemeden önce iki kez düşünün: İşte mahkemenin hakaret saydığı kelimeler!
Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Tüm ülkeye kar ve fırtına geliyor!
Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti! Yapı Kredi 2023'ün emekli promosyonlarını açıkladı: Milyonlarca emekli şubeye akın etti!
Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım' Uygunsuz videoda gördü, boşanma davası açtı: 'Videodaki yüzde 99 benim karım'
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!