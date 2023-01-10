Siparişi teslim ettikten sonra piyanonun başına geçen motokurye viral oldu

Bir şirkette moto kurye olarak çalışan bir işçi, sipariş teslimatı yaptığı yerde piyanoyu görünce izin isteyip piyanonun başına geçti.

Piyanodaki performansı ile büyük beğeni toplayan kuryenin görüntüsünü siparişi veren vatandaş tarafından çekildi.

Söz konusu görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.