THY, 11 seferini iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Antalya varış ve kalkışlı toplam 11 seferini iptal ettiğini duyurdu.
Yurdun büyük bir bölümünde yağış etkili olurken, Antalya'da yağışlı hava nedeniyle bazı hava seferlerinde iptaller yaşandı.
Konuyla ilgili Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.
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