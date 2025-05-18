TFF'den VAR Kararı! Liste Duyuruldu
Süper Lig'de bu akşam oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri belli oldu. Karşılaşmalarda daha önce duyurulduğu gibi Türk hakemlerin de görev alması dikkat çekti.
Süper Lig’in bitimine kısa bir süre kala, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) dikkat çeken bir karar gelmiş ve maçlarda yerli hakemlerin de VAR’da görev alacağı bildirilmişti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında görev yapacak Video Yardımcı Hakemler (VAR) açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 36 haftasında şampiyonluk yarışını ve kümede kalma hattını ilgilendiren 8 müsabaka bugün saat 19.00'da oynanacak. Bu mücadelelerin VAR'ları da belli oldu. Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Kayserispor maçının VAR'ı Özgür Yankaya, Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakasının VAR'ı ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.
Günün maçlarının Video Yardımcı Hakemleri (VAR) şu şekilde:
Samsunspor - Sivasspor: Jonas Hansen
Bodrum FK - Trabzonspor: Luis Godinho
Galatasaray - Kayserispor: Özgür Yankaya
Fenerbahçe - Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
Alanyaspor - Beşiktaş: Josef Spurny
Antalyaspor - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Çaykur Rizespor - Göztepe: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Başakşehir: Arda Kardeşler
Kaynak: İHA