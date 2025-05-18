Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Fenomen 'Öğretmen'den Çocuklara Skandal Sözler

Sosyal medyada fenomen olan ve Bağcılar Arif Nihat Asya İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak çalışan Aytaç Demir, okuldan paylaştığı videolarla sık sık tepki çekerek etik tartışmaların fitilini ateşlerken, yaptığı son paylaşımla ise büyük tepki topladı. Aytaç Demir, öğrencileri olan çocuklara uygunsuz şeyler söylediği videolarıyla herkesi dehşete düşürdü.

Nefes gazetesinin haberine göre Demir, çocuklara "Yaz aylarında ne giyiniriz? Şort giyer mi Müslüman? (Eliyle bacaklarını göstererek) Yani biz buralarımızı gösterir miyiz insanlara?" şeklinde sorular sorarak Allah'ın istediğini yapmanın önemli olduğunu söyledi. Bilinçleri hala gelişmekte olan çocuklara giyindikleri üzerinden edepli olup olmadıklarını söyleyen Demir, "Edep her zaman küçüklükte yani bu yaşlarda başlar. Müslüman'ın çocuğu değil misiniz?" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN AVRET YERLERİ GÖRÜNÜYOR'

Sosyal medya hesabındaki bir başka videoda da Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla özel kıyafetler giyen çocukları "Kız çocuklarına kıyafet seçimi yaparken mini etek giydirmemeliyiz. Zira giydirdiğimiz mini eteklerde çocukların resmen avret yerleri gözüküyor. Erkek çocuklarına giydirdiğimiz pantolonlar resmen tayt gibi" sözleriyle eleştirdiği görüldü.

Sosyal medyada kullanıcılarından gelen yorumlarda, "öğretmen" olarak çocuklarla çalışan Demir'in mesleki ayrıcalığını kötü niyetlerine göre kullandığı fikri yer aldı. Birçok ebeveyn, çocuklarla bu şekilde konuşulamayacağını ve kimin ne giyeceğine Demir'in karar veremeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Nefes Gazetesi