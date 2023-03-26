Tepkilerin ardından valilikten açıklama: Diyarbakır'da bir çocuğa işkence yapan 5 polis gözaltında

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 21 Mart’ta düzenlenen Nevruz kutlamasına katılan Y.D.’ye beş polis tarafından işkence yapıldığı iddia edilmişti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliği, bugün konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, işkence iddiası üzerine Lice Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma başlatıldığını, soruşturma kapsamında 5 polisin gözaltına alındığını ve görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçemizde gerçekleştirilen Nevruz etkinliklerinde 5 personelimizin 14 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verdiği yönündeki iddialar çarpıtmadır ve provokasyon amacı taşımaktadır. 21 Mart 2023 tarihinde 14 yaşındaki Y.D. isimli darba maruz kalan çocuk, il merkezindeki bir hastaneye başvurmuş, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edilmiştir. Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığı’nca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart 2023 tarihinde Lice İlçe Emniyet Amirliği emrinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Ayrıca söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile soruşturulmaktadır.”

“ELİMİ AYAĞIMI BAĞLADILAR, BENİ TEHDİT ETTİLER”

Y.D., Lice’deki Nevruz kutlamasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben, ateşin yanına geçiyordum. Gittim binaya, sonra geldiler, beni aldılar ve vurmaya başladılar. O sırada elimi ve ayağımı bağladılar, beni tehdit ettiler. 4 polisti, silah dipçiğiyle vurdular beni. Benim kefim bendeydi. Kefimle ile elimi ve ağzımı bağladılar, kelepçeyle de ayağımı. Bana dediler ki 'Söyle, Türk’üm de, Apo’ya küfür at’. Bana da küfrettiler. Beni asfaltta vurdular, sonra getirip bir çukura attılar, gittiler.”

Doktorlar, gördüğü şiddet nedeniyle Y.D.’nin görme ve duyma kaybı yaşama ihtimali olduğu belirtmişti.