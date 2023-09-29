Tepki çeken görüntüler: Okul zili yerine Arapça ilahi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Altıeylül Ortaokulu'nda, ders zilinin Arapça bir ilahiyle çalınması tepkilere neden oldu.
Bursa İnegöl’de Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zilinde Arapça ilahi çalındığı ortaya çıktı. Memleket Partisi Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Soydan, ‘Arapça’ ilahi olduğunu iddia ettiği ders zili ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Soydan şu ifadeleri kullandı:
“26 Eylül Türk Dil Bayramının kutlandığı bugün İnegöl 6 Eylül ortaokulunda çalan ders zillinin Arapça bir ilahi olduğu şikayeti ile karşılaştık. Tüm Milli Eğitim Kurumları ülkenin laik kuralları içinde devlet ile din işlerinin ayrılığı kuralına dikkat etmelidir.”
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