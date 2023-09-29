Tepki çeken görüntüler: Okul zili yerine Arapça ilahi

Bursa İnegöl’de Altıeylül Ortaokulu’nda, ders zilinde Arapça ilahi çalındığı ortaya çıktı. Memleket Partisi Kurucu İlçe Başkanı Yasemin Soydan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Soydan, ‘Arapça’ ilahi olduğunu iddia ettiği ders zili ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Soydan şu ifadeleri kullandı:

“26 Eylül Türk Dil Bayramının kutlandığı bugün İnegöl 6 Eylül ortaokulunda çalan ders zillinin Arapça bir ilahi olduğu şikayeti ile karşılaştık. Tüm Milli Eğitim Kurumları ülkenin laik kuralları içinde devlet ile din işlerinin ayrılığı kuralına dikkat etmelidir.”