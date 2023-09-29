Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA