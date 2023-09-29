Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

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