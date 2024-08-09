TEM'de Kaza: Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Yaya Öldü

Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda saat 02.00 sıralarında Celaliye mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, otomobilin çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden adamın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA