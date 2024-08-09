Başkentte Feci Kaza! Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: Yaralılar Var
Ankara'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.
Ankara’da gece saatlerinde Polatlı-Konya yolu 115 mevkiinde kaza meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Konya yönünden gelen kamyon ile Günyüzü yönünden gelen otomobil çarpıştı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan 4 yaralı, araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
YARALILARIN DURUMU İYİ
Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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