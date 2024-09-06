TEM'de Feci Kaza: Kağıt Gibi Ezildi

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde TIR'ın arkadan çarptığı hafif ticari araç adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

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TEM'de Feci Kaza: Kağıt Gibi Ezildi

Kaza, TEM Otoyolu Hendek geçişi Hamitli Mahallesi mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan 71 DV 309 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca aynı istikamette ilerleyen 66 KL 767 plakalı tır çarptı.

Çarpmanın etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen araç içerisinde bulunan E.C. ile M.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatılırken, yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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