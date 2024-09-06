Amasya'da Çıkan Orman Yangını Söndürüldü

Amasya'da çıkan orman yangınında 1,5 hektar alan zarar gördü. Çay köyünde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ile Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çam sahasında 1,5 hektar alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA