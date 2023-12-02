TEM’de feci kaza: Otobüs TIR'a çarptı

Tem Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 13 kişi yaralandı.

TEM’de feci kaza: Otobüs TIR'a çarptı

Tem Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki yolcu otobüsünün, TIR'a arkadan çarptığı kazada 13 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, 1 saatin ardından yol trafiğe açıldı. Öte yandan, araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Hatipköy mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara - İstanbul seferini gerçekleştiren E.K. idaresindeki yolcu otobüsü aynı yönde giden hakimiyetindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüsteki 13 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

10 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle Tem Otoyolu’nun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 13 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular ise bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait belediye otobüsüyle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminaline götürüldü. Sol şeritten tek yönlü kontrollü geçişler sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Öte yandan, Tem Otoyolu’nda oluşan araç kuyruğu dron ile görüntülendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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