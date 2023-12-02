ABD basınından Mossad iddiası: 3 ülkede operasyon, aralarında Türkiye de var

ABD basınında yer alan haberde, Mossad'ın Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerde yaşayan Hamas liderlerine suikast düzenleyeceği iddia edildi.

ABD basınından Mossad iddiası: 3 ülkede operasyon, aralarında Türkiye de var

İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürerken, ABD’de yayın yapan The Wall Street Journal’de (WSJ) çok konuşulacak bir Mossad iddiası geldi.

WSJ’de yer alan analizde, Mossad'ın, başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini suikastla etkisiz hale getirme planları üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Mossad'ın, başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla Lübnan, Türkiye ve Katar'da yaşayan Hamas liderlerini suikastla etkisiz hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtildi.

NETANYAHU 'TALİMAT VERDİM' DEMİŞTİ

Netanyahu 22 Kasım'da yaptığı ulusa seslenişte, İsrail dış istihbarat servisini kastederek; "Mossad'a, nerede olurlarsa olsunlar, Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdim" demişti.

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