TEM Otoyolu’nda Feci Kaza! İki Araç Çarpıştı: 1 Ölü

İstanbul TEM Otoyolu Sarıyer mevkii Edirne istikametinde FSM Köprüsü çıkışında saat 04.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir sürücünün idaresindeki 34 HKH 735 plakalı bir araç yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada 34 KSF 353 plakalı başka bir araca arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle çarpılan arabanın sürücüsü olay sonrası hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası köprünün 3 şeridi geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Cenazenin kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından trafik polislerinin kontrolünde yol kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA