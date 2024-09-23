Telegram Gizlilik Politikasını Güncelledi: Yasal Talep Gelirse Kullanıcıların Bilgileri Paylaşılacak

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın gözaltına alınan akrabalarının sildiği WhatsApp mesajları verecek mi krizi gündem olmuştu. Telegram'ın gizlilik politikasında güncelleme yapıldı.

Yeni gizlilik politikasında yer alan ifadelere göre Telegram, ilgili adli makamlardan, Telegram Hizmet Şartları'nı "ihlal eden suç faaliyetlerini içeren bir davada" kullanıcıların şüpheli olduğunu doğrulayan geçerli bir emir alırsa, "talebin yasal bir analizini gerçekleştirecek" ve "IP adresini ve telefon numarasını" ilgili makamlara açıklayabilecek.

‘GÜVENİRLİĞİNİ TEHLİKEYE ATMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ’

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Telegram kanalında yayımladığı açıklamada, "Kötü aktörlerin platformumuzun güvenilirliğini tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Durov, Paris'in kuzeyindeki Le Bourget Havalimanı'nda 24 Ağustos Cumartesi günü Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Durov'un yasa dışı transferler, çocuk pornosu, sahtecilik ve yetkililere bilgi vermemek gibi suçların soruşturma kapsamında araştırıldığı aktarılmıştı.

Telegram'ın kurucusu kısa bir süre sonra 5 milyon euroluk kefalet ödemesi ve Fransa'dan çıkmama şartıyla serbest bırakılmıştı. Telegram, hükümetlerden gelen taleplerle ilgili attığı adımlara dair bilgilendirmeyi çeyrek raporlarında kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Telegram bugün Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'in ardından dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak sıralanıyor. Bu platformlardan gizlilik vurgusuyla bugüne kadar ayrışmayı başardı. Dünyanın farklı bölgelerinde sunucuları olan Telegram'ın merkezi Dubai'de. Telegram özellikle Rusya, Ukrayna ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde popüler hale geldi.

Durov'un kullanıcı verilerini Rusya hükümetiyle paylaşmayı reddetmesinin ardından uygulama 2018'de Rusya'da yasaklandı. Ancak 2021'de yasak geri çekildi. Ukrayna, geçen hafta kamuda çalışanlarına, askeri personeline, savunma sektörü ve kritik altyapı çalışanlarına verilen resmi cihazlarda Telegram kullanımını yasakladığını açıklamıştı. Ülke bu önemli platformu siber saldırılar gibi Rus tehditlerini "en aza indirmek" için aldığını söyledi.

Telegram bu haberin ardından BBC'ye yaptığı açıklamada, "Rusya dahil hiçbir ülkeye hiçbir mesajlaşma verisini sağlamadığını" belirtti.