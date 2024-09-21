Ukrayna'da Devlet Görevlilerine Telegram Yasağı

Ukrayna'da Ulusal Siber Güvenlik Koordinasyon Merkezi’nden (RNBO) Telegram yasağına dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rusya ile savaşın devam ettiğine vurgu yapıldı, kararın “ulusal güvenlik” gerekçesiyle alındığı belirtildi. RNBO’dan yapılan açıklamada, Telegram yasağının, Ukrayna’nın en üst düzey güvenlik yetkilileri, askerler ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda kararlaştırıldığı belirtildi.

Askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov, Rus özel servislerinin Telegram kullanıcılarının kişisel yazışmalarına ve hatta silinmiş mesajlarına bile erişebildiğine dair güvenilir kanıtlar sundu.

'TELEGRAM MESELESİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL'

Budanov, “Ben her zaman ifade özgürlüğünü destekledim ve desteklemeye devam ediyorum. Ancak Telegram meselesi, ifade özgürlüğü meselesi değil. Bu bir ulusal güvenlik meselesi” dedi.

Geçtiğimiz yıl USAID-Internews tarafından yapılan bir ankete göre Telegram, Ukrayna’da haber tüketimi açısından en çok kullanılan platform. Ukraynalıların yüzde 72’si Telegram kullanıyor.

