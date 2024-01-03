Telefonlara gelen o mesajla ilgili uyarı: 'Sakın işlem yapmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bazı cep telefonlarına "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden dolandırıcılık mesajlarıyla ilgili uyarı geldi.

Telefonlara gelen o mesajla ilgili uyarı: 'Sakın işlem yapmayın'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bazı telefonlara gelen mesajlarla ilgili açıklama yaptı ve bu mesajlarla ilgili hiçbir işlem yapılmaması konusunda uyardı. İBB'den önemli duyuru diyerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı vatandaşlarımızın telefonlarına Mezarlıklar Daire Başkanlığımızdan gelmiş gibi görünen bu mesajın ulaştığı tespit edilmiştir. Söz konusu mesajla ilgili vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz.

Telefonlara gelen o mesajla ilgili uyarı: 'Sakın işlem yapmayın' - Resim : 1

"DOLANDIRICILIK FAALİYETLERİNE DİKKAT!"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'de sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

"Bazı cep telefonlarına gelen, "e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz." şeklindeki kısa mesajlar, dolandırıcılık amaçlıdır.

Kısa mesajdaki link aracılığıyla kullanıcıların e-devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz.

Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz."

Telefonlara gelen o mesajla ilgili uyarı: 'Sakın işlem yapmayın' - Resim : 2

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