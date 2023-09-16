TELE1'le dayanışma gecesi: CHP, Yeşil Sol ve TİP'ten destek

BirGün, Cumhuriyet ve Evrensel gazetelerinin oluşturduğu dayanışma platformu TELE1 ile dayanışma gecesi düzenliyor.

Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi sarayında düzenlenecek ve Orhan Alkaya ile Bilge Yurtdagülen’in sunacağı gecede Selda Bağcan, Cahit Berkay, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan ve Mercan Erzincan’ın şarkı ve türküleriyle, Şair Tuğrul Keskin’in de şiirleriyle sahne alacak.

Geceye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yeşil Sol'da Sruhan Oluç, Sultan Özcan'ın yanı sıra birçok siyasi parti temsilcisi katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise başka bir etkinliğine katıldığı için gelemedi.

Geceye ilişkin konuşan TELE1 Genel Koordinatörü Murat Tayla, “Bu geceye katılan herkese çok teşekkür ediyorum. iz bu geceyi düzenlerken basın özgürlüğü vurgusuyla yaptık. Zor bir meslek yapıyoruz. Türkiye’de özgür yayın yapmak isteyen tüm kanallar için yapılan bir destek gecesidir bu. O anlamda da gurur verici güzel bir gece olacak" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YANARDAĞ'A MEKTUP

Gazeteci Emre Kongar ise, "Merdan Yanardağ maddi manevi burada, Murat bey belirtti özgür yayıncılık öyle kolay bir iş değil bu gecenin gerçekleştirilmesinde TELE1 çalışanları gayret gösterdi ve çok büyük bir başarıdır. Bu gecenin örgütlenmesi büyük bir başarı. Türkiye’de Atatürk devrimlerini özümsemiş demokratik laik ve sosyal hukuk devlerine inanan bizi izleyen halk var. Milli egemenlik orada işte, Milli egemenlik muhalefeti, özgürlükleri savunanları adalet isteyenleri dışlayarak tanımlanamaz. Milli egemenlik özgürlük ve eşitliğe yöneliktir" diye konuştu.

Orhan Alkaya ve Bilge Yurtdagülen’in sunduğu gece, CHP liderinin salona gelmesiyle başladı. Geceye katılamadığını söyleyen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu da TELE1 ve Merdan Yanardağ’a mektup gönderdi.

KILIÇDAROĞLU: SARAY HÜKÜMETİNİN AHLAKİ MEŞRUİYETİ YOKTUR

Kılıçdaroğlu, gecede yaptığı konuşmada "Baskılara karşı daha da güçleneceğiz. Umutsuzluğu yenmek özgürlük isteyen herkesin hedefi olmalıdır. Feriştahları gelse bize bir adım attıramayacaklardır. Bedel mi bedel ödeyeceğiz. Saray hükümetinin ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması şöyle:

“Anayasa der ki ‘Basın hürdür, sansür edilemez’. Bu kadar açık. Basın hürdür, sansür edilemez. Ama bu ülkede basının, radyoların, televizyonların özgürce yayın yaptığını kim söyleyebilir? Var olan kurumlar bir anlamda infaz kurumları olarak görev yapıyor. Yargı, yargı olmaktan çıkmış. Bu konuda bugüne kadar tanık olmadığımız pek çok yolsuzluklara yargıçların ve savcıların nasıl dahil olduğunu görüyoruz. Hak arayanların nasıl mağdur edildiğin görüyoruz. Eşi ve iki çocuğu öldürülen bir annenin (Emine Şenyaşar) adalet arayışına hep beraber tanık oluyoruz. Var olan iktidarın yani saray iktidarının ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur. Bu meşruiyetsizliğe karşı hep beraber mücadele edeceğiz.”