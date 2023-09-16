Şırnak Valiliği'nden eylem ve etkinliklere 10 gün yasak

Şırnak'ta, 10 gün boyunca eylem yasağı getirildi. Valilik, bugün yaptığı açıklamada Valilik ve kaymakamlıkların etkinlikleri dışında kent merkezlerinde yapılacak bütün gösteri, yürüyüş ve etkinlikleri 10 gün boyunca yasakladığını duyurdu.

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının 'uygun göreceği' etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri yasak kapsamına alınmadı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması vb. etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Jandarma ve Polis sorumluluk bölgelerinin tamamı) 16.09.2023 günü saat 00:01’den 25.09.2023 günü saat 23:59’a kadar 10 (On) gün süreyle yasaklanmıştır."