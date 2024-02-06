'Kafes-36' operasyonunda 18 şüpheliden 9'u tutuklandı

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen Kafes-36 operasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü savcılık ifadelerinin ardından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen diğer zanlılardan 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, "kadın profilli" sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit, şantaj yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapılmış, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

Şüpheli kadınların evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığı Bulgaristan vatandaşı başka şüphelileri Türkiye'ye getirip bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları tespit edilmişti.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 otomobil, 33 cep telefonu, 27 sim kart, farklı bankalara ait 47 banka kartı, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evrakı ele geçirilmişti.

Kaynak: AA