Tedavi İçin Çocuğunu Hastaneye Götürdü, Hayatını Kaybetti

Aydın'da rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren baba, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, İsmail Hakkı Tuncel isimli vatandaş rahatsızlan çocuğunu tedavisi için hastaneye götürdü. Hastanedeki tedavi sırasında bir anda fenalaşan 49 yaşındaki Tuncel sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Acil Servis alanına alındı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tuncel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tuncel'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Tuncel'in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çine'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İHA