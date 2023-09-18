TCDD’den 'zamları gizleyin' talimatı

Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine yüzde 33 ile yüzde 65 arasında zam yapan TCDD, yeni bilet ücretlerinin gişe camlarına asılmaması için gişe personellerine talimat gönderdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; TCDD Genel Müdürlüğü tarafından TCDD gişe personelleri ile kondüktörlerine “Bilgi notu” adı altında bir yazı gönderildi. Yazıda, “Tren bilet ücretlerinin güncellendiği ve gişe camlarına yeni ücretlerin asılmaması gerektiği" belirtildi.

İstanbul-Ankara YHT bileti 430 TL'ye yükseldi. Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından temmuzda yüzde 30 oranında zamlanan YHT biletlerine, TCDD’den yüzde 65’e varan oranda yeni zam geldi.

İstanbul-Ankara YHT bileti yüzde 33 zamla 430 TL’ye yükselirken, Ankara-Konya bileti yüzde 37 zamla 200 TL’ye yükseldi. Ankara-Eskişehir bileti yüzde 65 zamla 225 TL’ye yükselirken, Ankara-Sivas bileti yüzde 50 zamla 475 TL’ye, İzmit-Konya bileti yüzde 58 zamla 600 TL’ye yükseldi.

Yıl başında 215 TL’den 248 TL’ye, temmuzda 248 TL'den 323 TL'ye yükselen İstanbul-Ankara bileti 430 TL oldu. İstanbul-Ankara biletinde ocak-eylül dönemindeki zam oranı yüzde 100’e ulaştı.