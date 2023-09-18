TCDD’den 'zamları gizleyin' talimatı

TCDD'nin yüksek hızlı tren biletlerine yapılan zammın ardından, yeni bilet ücretlerinin gişe camlarına asılmaması için talimat verdiği öne sürüldü.

TCDD’den 'zamları gizleyin' talimatı

Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine yüzde 33 ile yüzde 65 arasında zam yapan TCDD, yeni bilet ücretlerinin gişe camlarına asılmaması için gişe personellerine talimat gönderdi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; TCDD Genel Müdürlüğü tarafından TCDD gişe personelleri ile kondüktörlerine “Bilgi notu” adı altında bir yazı gönderildi. Yazıda, “Tren bilet ücretlerinin güncellendiği ve gişe camlarına yeni ücretlerin asılmaması gerektiği" belirtildi.

İstanbul-Ankara YHT bileti 430 TL'ye yükseldi. Sene başında yapılan yüzde 15 oranındaki zammın ardından temmuzda yüzde 30 oranında zamlanan YHT biletlerine, TCDD’den yüzde 65’e varan oranda yeni zam geldi.

İstanbul-Ankara YHT bileti yüzde 33 zamla 430 TL’ye yükselirken, Ankara-Konya bileti yüzde 37 zamla 200 TL’ye yükseldi. Ankara-Eskişehir bileti yüzde 65 zamla 225 TL’ye yükselirken, Ankara-Sivas bileti yüzde 50 zamla 475 TL’ye, İzmit-Konya bileti yüzde 58 zamla 600 TL’ye yükseldi.

Yıl başında 215 TL’den 248 TL’ye, temmuzda 248 TL'den 323 TL'ye yükselen İstanbul-Ankara bileti 430 TL oldu. İstanbul-Ankara biletinde ocak-eylül dönemindeki zam oranı yüzde 100’e ulaştı.

Etiketler
TCDD
Hamsinin lezzetini kaçıran hata! Doğru pişirme yöntemini uzmanı açıkladı Hamsinin lezzetini kaçıran hata! Doğru pişirme yöntemini uzmanı açıkladı
CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Yaşı nedeniyle istifası istenen başdanışman: Cumhurbaşkanımız çok genç değil, kendisi devlet idare ediyor "Cumhurbaşkanımız çok genç değil, kendisi devlet idare ediyor"
Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir? Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı... Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı...
AB Türkiye Delegasyonu Türkiye'nin 100'üncü yılını Candan Erçetin konseri ile kutladı AB Türkiye Delegasyonu Türkiye'nin 100'üncü yılını kutladı
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Perşembe günü değişecek Kredi kartı borcu olanlar dikkat
Antalya için yerel seçim anketi: Hangi parti önde? Antalya için yerel seçim anketi: Hangi parti önde?
Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru
Anket sonuçları açıklandı: İşte AKP'nin kalesi Konya'da son durum İşte AKP'nin kalesi Konya'da son durum
Çalışmalar başladı: Düşük faizli kredi geliyor Düşük faizli kredi geliyor