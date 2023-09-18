CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

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CHP'li Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Tanrıkulu hakkında soruşturma izni vermişti.

NE OLMUŞTU?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programında TSK’yı hedef alan sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Tanrıkulu hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ve ‘Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçları yönünden hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderilmişti.

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Sezgin Tanrıkulu CHP Recep Tayyip Erdoğan
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