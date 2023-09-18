Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?

Zafer Partisi Sözcüsü Uğur Batur iki çarpıcı iddiayı gündeme getirdi. Bir askeri şirketin Afganlara eğitim verdiğini iddia etti.

Zafer Partisi: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?

Zafer Partisi Sözcüsü Uğur Batur, Türkiye gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Batur iki kritik iddiayı kamuoyuyla paylaştı.

Batur, "Bunun ilki; bazı mafya örgütlerinin Afgan tetikçi angaje ettiği. İkinci ve daha önemli duyum ise bir askeri şirketin bünyesine seçtiği Afganları alıp, eğittiği yönünde. Bu duyumlarımızı araştırmaktayız. Ama şayet doğruysa, en düşündürücü soru şu: Bir askeri şirket Afganlara hangi amaçla askeri eğitim verir?" diye sordu.

Etiketler
Zafer Partisi
Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı... Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'dan üzücü haber! Sevenleri yıkıldı...
CHP'li Sarıbal'dan Kirazlıyayla'ya helikopter pisti yapılmasına tepki CHP'li Sarıbal'dan Kirazlıyayla'ya helikopter pisti yapılmasına tepki
Lokantacılar bu işi iyi biliyor! Patatesi çıtır çıtır yapıyor! Kızartma yağına 1 kaşık koyun yeter Lokantacılar bu işi iyi biliyor! Patatesi çıtır çıtır yapıyor! Kızartma yağına 1 kaşık koyun yeter
Meral Akşener'den seçim itirafları: '3 Mart akşamı en son bana söz verildi...' Meral Akşener'den seçim itirafları: '3 Mart akşamı en son bana söz verildi...'
ÇOK OKUNANLAR
Kredi kartı borcu olanlar dikkat: Perşembe günü değişecek Kredi kartı borcu olanlar dikkat
Antalya için yerel seçim anketi: Hangi parti önde? Antalya için yerel seçim anketi: Hangi parti önde?
Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru Zam için kritik aşama: Milyonlarca emeklinin aklında aynı soru
Anket sonuçları açıklandı: İşte AKP'nin kalesi Konya'da son durum İşte AKP'nin kalesi Konya'da son durum
Çalışmalar başladı: Düşük faizli kredi geliyor Düşük faizli kredi geliyor