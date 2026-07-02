TBMM’deki İstismar Davasında Skandal Karar: Hapis Cezası Çıktı Ama Tutuklama Yok!

TBMM'de staj yapan kız öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında yargılanan 4 sanığa hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, hapiste geçirdikleri süreyi gerekçe göstererek sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarmadı.

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TBMM’deki İstismar Davasında Skandal Karar: Hapis Cezası Çıktı Ama Tutuklama Yok!
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TBMM'de stajyer kız öğrencilere cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Durmuş Uğurlu’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu’na 1 yıl 15 ay, Recep Seven’e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner’e 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verdi. Ramazan Çetin ise üstüne atılı suçlamalardan beraat etti.

Sanıkların hapiste geçirdikleri süre nedeniyle tutuklama kararı çıkmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: ANKA

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