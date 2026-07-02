T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Durdu, Otobüsler Devreye Girdi

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler uzun süre kesintiye uğrarken, mağdur olan vatandaşlar için istasyonlar arasında acil İETT otobüs seferleri konuldu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normalde döndü.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Seferler Durdu, Otobüsler Devreye Girdi
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İstanbul genelinde raylı sistem trafiğini olumsuz etkileyen arıza, sabah saatlerinde Metro İstanbul’un ana arterlerinden T1 Kabataş-Bağcılar hattında gerçekleşti.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hatta teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Kabataş-Akşemsettin ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı belirtildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arıza nedeniyle Cevizlibağ-Zeytinburnu istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği aktarılan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından hatta seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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