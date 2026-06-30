TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: 'Geciktirilemez Bir Adım, Meclis İttifakla Çıkarmalı'

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahkhani ile görüştü. Görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili gelinen son aşama hakkında bilgi verdi, süreç hakkında hazırlanması beklenen yasanın geciktirilmeden yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atmasının şart olduğunu söyledi.

Kurtulmuş'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Geciktirilmeden ve en ufak bir detay ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır. Hazırlanacak yasa sadece bir ya da birkaç partinin hazırladığı değil, Meclis'in ortak kanaati, ittifakla çıkartılacak yasa olması gerekir."

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Kaynak: AA