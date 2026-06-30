CHP'den AYM'ye Kritik Başvuru: Bir Partinin Logosu Geçersiz Sayıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) AYM'ye yaptığı başvuruda, CMP'nin "ismi ve ambleminin kendi parti adı ve amblemiyle benzerlik taşıdığını, seçmen nezdinde karışıklığa yol açabileceğini belirterek, isim ve amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesini" talep etti.

YARGITAY'DAN OLUMSUZ GÖRÜŞ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise CHP ile Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin isim ve amblemlerinin karışıklığa yol açacak şekilde benzer olmadığı gerekçesiyle, CMP'nin isim ve ambleminin hükümsüzlüğü talebinin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

BAŞVURU İSİM YÖNÜNDEN REDEDİLDİ

AYM'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararında, "siyasi partilerin seçmenlere verecekleri mesajları daha anlamlı kılmak ve hitap ettikleri seçmen kitlesinin önemsediği değerlere sahip çıktıklarını göstermek için 'cumhuriyet, millet, adalet, demokrasi, özgürlük, milli ve hak' gibi kelimeleri, söz konusu kelimeler siyasi parti siciline kayıtlı başka bir siyasi parti isminde yer alsa dahi, parti isimlerinde karışıklığa yol açmamak kaydıyla kullanabilecekleri" belirtildi.

AYM, "Cumhuriyet" kelimesinin birden çok parti tarafından kullanılabileceğine işaret ederek, CMP isminin CHP'nin adıyla karışıklığa yol açacak benzerlik taşımadığına karar verdi. Mahkeme, isim yönünden yapılan hükümsüzlük ve sicilden terkin talebini reddetti.

'CUMHURİYETÇİ MİLLETİN PARTİSİ'NİN AMBLEMİ HÜKÜMSÜZDÜR'

Amblem yönünden ise Yüksek Mahkeme, CMP'nin amblemini CHP'nin amblemiyle karşılaştırarak, her iki logoda da öne çıkan unsurun "altı ok" figürü olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme, "CHP" ve "CMP" rumuzlarının da benzerlik taşıdığına dikkati çekerek, amblemin seçmende yanılgıya yol açabileceği sonucuna vardı. AYM, bu nedenle CMP'nin ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verdi.

Kaynak: ANKA