DMM'den 'NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Giden Herkese Tek Tek GBT Yapıldığı' İddiasına Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşıma giren "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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DMM'den 'NATO Zirvesi İçin Ankara'ya Giden Herkese Tek Tek GBT Yapıldığı' İddiasına Açıklama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'ya giden tüm uçak, tren ve otobüs yolcularına tek tek GBT sorgusu yapılıyor" yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

NATO Zirvesi kapsamında Başkent genelinde gerekli ek güvenlik tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İddia edildiği gibi şehre seyahat eden vatandaşlarımıza yönelik sistematik, bir GBT (Genel Bilgi Toplama) uygulaması bulunmamaktadır. Uçak, tren veya otobüs terminallerinin içinde, somut bir güvenlik gerekçesi ya da şüphe olmadıkça yolcuların durdurularak GBT sorgusuna tabii tutulması gibi bir uygulama söz konusu değildir. Güvenlik tedbirlerini çarpıtarak kamuoyunda panik, korku ve seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı algısını oluşturmaya çalışan manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA

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