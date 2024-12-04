Taziyeye Giderken Kazada Can Verdi

Tokat'ta taziyeye giderken servis aracının çarptığı 63 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Servis şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Taziyeye Giderken Kazada Can Verdi

Tokat- Turhal karayolu Çerçi köyü mevkiinde saat 22.30 sıralarında servis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Zekeriya Çabuk önce camiye gidip namaz kıldı, ardından taziye evine gitmek üzere yolun karşısına geçmek istedi. Çabuk’a yolun karşısına geçtiği esnada sürücüsüsün ismi öğrenilemeyen 60 BE 2741 plakalı servis aracı çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çabuk çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çabuk’un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Servis şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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