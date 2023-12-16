Tayfun Kahraman'dan 600'üncü gün mesajı: Kafamdaki sorulara cevap bulamadığım 600 gün geçirdim

Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman "Kendim için, herkes için, ülkem için adalet istiyorum. Umarım çok yakında bu hukuksuz tutukluluk sona erecek ve özgür günlerde yine birlikte olacağız" dedi.

Tayfun Kahraman'dan 600'üncü gün mesajı: Kafamdaki sorulara cevap bulamadığım 600 gün geçirdim

Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Tayfun Kahraman, Adalet Nöbeti'nin 600'üncü gününde bir mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kahraman, mektubunda, "Silivri’de her bir gecesinde kafamdaki sorulara cevap bulamadığım 600 gün geçirdim. Ancak, hukuk yolları tükenmedi ve ben hala bu akıl ve vicdan dışı isnatların gerçek hukukçular tarafından tarihin çöp sepetine atılacağını, özgürlüklerimize kavuşacağımızı umut ediyorum. Kendim için, herkes için, ülkem için adalet istiyorum. Umarım çok yakında bu hukuksuz tutukluluk sona erecek ve özgür günlerde yine birlikte olacağız" dedi.

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Gezi davası Tayfun Kahraman
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