Tayfun Kahraman: Enkazların numune alınmadan kaldırılmasına kesinlikle izin verilmesin

Gezi davasında 18 yıla mahkum edilen şehir planlamacısı Tayfun Kahraman Silivir Cezaevi'nden mesaj gönderdi.

Kahraman, Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketine ilişkin gönderdiği mesajda "Yiten canlara borcumuz; tüm yıkılan, can kaybına neden olan binaların enkazlarından gerekli numuneleri alarak saklamak, arşivlemek ve soruşturmalar için gerekli delillerin karartılmasını önlemektir. Enkazların numune alınmadan kaldırılmasına kesinlikle izin verilmemelidir" dedi.

Her bir bina için etkin ve kapsamlı soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyleyen Kahraman, "Eksik denetim yapan, hatalı proje çizip uygulayan, yetersiz malzeme kullanan ve bunlara göz yuman, kısaca bina üretim sürecindeki tüm sorumlular tespit edilerek bağımsız ve tarafsız yargının önüne çıkarılmalıdır. Eminim TMMOB’ye bağlı meslek odaları ve Barolar bu tespit ve soruşturmalar için gerekli teknik ve hukuki desteği üyelerinin katkılarıyla sunacaktır. Yiten canlar ve gelecek kuşaklar için tüm sorumluların tespit edilerek cezalandırılmaları namuslu yurttaşların boynuna borçtur!" dedi.