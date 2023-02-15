Tayfun Kahraman: Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır!

Gezi tutuklusu Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, iktidarın depremin yıktığı 10 kentte 1 ay içinde inşaata başlama kararını "Akla ve ahlaka düşman olanlar her şey bitmiş gibi yeni inşaat diyorlar!" ifadeleriyle eleştirdi. Kahraman, hatalı kararların yeni felaketler yaratabileceğine dikkat çekti.

Tayfun Kahraman: Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır!

GERÇEK GÜNDEM /

Gezi davası nedeniyle tutuklu bulunan, şehir plancısı ve öğretim üyesi Tayfun Kahraman, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler hakkında yaşadığı açıklamada yıkılan kentlerin yeniden inşası hakkında alınan kararlara tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yıkımın gerçekleştiği 10 kentte ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerinin başlatılacağını açıkladı. Kurum AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını yineleyerek, 1 yıl içinde de yeni konutlarında teslim edileceğini duyurdu. 

Şehir Plancısı Tayfun Kahraman, alınan kararın rant için olduğunu yazdığı açıklamasında "El yordamıyla, kar hırsıyla yapılan denetimsiz inşaatların sonucu ortada. Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır! Hızla ayıplarınızı örtmek için yapacağız dediğiniz binalarla yeni felaketlere neden olmadan, kentlerimizden, acılarımızdan çekin elinizi!" ifadelerini kullandı.

Tayfun Kahraman'ın açıklaması şöyle oldu:

FACİADAN YİNE DERS ALINMAMIŞ!

1- Enkaz altında hala canlar ses verirken, çadıra muhtaç evsizler soğukta titrerken, ölülerimizin sayısını bilmezken sistematik rant siyasetinin bakanı bir ay içinde inşaata başlayacağız dedi. İnsanlar cenazelerini ararken rantçılar kar peşine düşmüş. Faciadan yine ders alınmamış!

2- Bilime, toplum yararına sırt çevrilerek, hesapsız kitapsız betona boğulan kentler, affedilen kaçak yapılar, plansız altyapı haritadan silindi. El yordamıyla, kar hırsıyla yapılan denetimsiz inşaatların sonucu ortada. Bir ayda inşaata başlamak yeni felaketlere zemin hazırlamaktır!

YENİ BİR TÜRKİYE KURMANIN ZAMANIDIR!

3- 21 yıllık deneyimle yaptıkları yapacaklarının teminatı olanlara, asrın felaketi haline getirdikleri depremi seçimden kaçmak için bahane, siyasete malzeme edenlere karşı demokrasi ve bilimin hakim olduğu, depreme ve tüm afetlere karşı güçlü, yeni bir Türkiye kurmanın zamanıdır!

4- Tek Adam rejiminin mantığına uygun olarak her şeyi tek merkezden yönetmeye çalışırken koordinasyon kuramayanlar, yiten canlarımızı soğuk enkazda yalnız bırakanlar, kendi kendine organize olarak enkaza koşan halkın haber alma hakkını bant daraltarak ihlal ettiler!

YENİ FELAKETLERE NEDEN OLMADAN KENTLERİMİZDEN ÇEKİN ELİNİZİ!

5- Sivil toplumun, belediyelerin yardımlarıyla kendi reklamlarını yaptıkları, yabancı ekiplerin kurtardığı depremzedelere bile çökecek kadar alçaldıkları için, akla ve ahlaka düşman olanlar her şey bitmiş gibi yeni inşaat diyorlar!

6- Hızla ayıplarınızı örtmek için yapacağız dediğiniz binalarla yeni felaketlere neden olmadan, kentlerimizden, acılarımızdan çekin elinizi! Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılında fosilleşmiş zihniyetinize yer yok. Namuslu, genç eller ile yeniden yaratacağız yıktığınız hayatımızı!

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Kaynak: Gerçek Gündem

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