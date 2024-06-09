Tatil planı yapanlar dikkat! Emniyet'ten önemli uyarı

EGM Asayiş Daire Başkanlığı, yaklaşan tatil dönemi dolayısıyla tatil planı yapan vatandaşların yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarının mağduru olmaması amacıyla geçmiş yıllarda meydana gelen olayların işleniş yöntemleri de göz önüne alarak tatil öncesi vatandaşları uyardı.

EGM'den yapılan açıklamada, tatil planı yaparken vatandaşların "tatil fırsatı", "indirimli tatil sepeti" şeklinde e-posta ve kısa mesaj yoluyla gönderilen linklere dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Rezervasyon yapılacak tesislerin turizm tesisi belgesinin kamu kurumları nezdinde kayıtlı olup olmadığının "www.tursab.org.tr" ve "www.kulturturizm.gov.tr" adreslerinden sorgulanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seyahat acentesi veya turizm tesisinin internet sitelerindeki adres, ünvan ve iletişim bilgilerini kullanarak, internet sitesinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olup olmadığını kontrol edilmeli. Otellerin veya seyahat şirketlerine ait internet sitelerinin kopyalanmasını göz önüne alarak bu internet sitelerinin gerçek olup olmadığına dikkat edilmeli. Online siteler üzerinden yapılan rezervasyon sonrası ilgili otel telefonla aranarak rezervasyon teyidi alınmalı. Çok düşük fiyatla rezervasyon işlemi yapan tesislere yönelik mutlaka araştırma yapılmalı. Ödemeler otele giriş yapılırken, yerine getirilmeli. Bu mümkün değilse acente şirketine veya ilgili otele ait hesaplara ödeme yapılmalı. Ödemelerin otel yetkilisi olduğunu beyan eden şahıslara ait hesaplara kesinlikle yapılmaması gerekmektedir."