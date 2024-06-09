Kulis: Meclis çalışması uzayacak, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme seneye kalabilir

AKP'nin sokak hayvanlarının uyutulmasını öngören düzenlemesine tepkiler sürerken, yasa teklifinin bir sonraki döneme kalabileceği iddia edildi.

Kulis: Meclis çalışması uzayacak, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme seneye kalabilir

TBMM Genel Kurulu normalde haziran sonunda tamamladığı çalışmaları son yıllarda temmuzun ilk iki haftasını da kapsayacak şekilde sürdürüyor. Bu kez çok sayıda bakanlığın yasasının acil görüşme talebi nedeniyle çalışmaların temmuz ayının sonuna kalabileceği belirtiliyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması ve uyutulmasına ilişkin tartışmalı maddeler içeren yasa teklifinin bir sonraki döneme kalabileceği iddia ediliyor.

Babacan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP yönetimi, Meclis’in çalıştığı bu süreçte, TSK’nın bazı askeri personelin emekli maaşı düzenlemelerini içeren yasa düzenlemesini, Yargı Paketini, MEB’in Öğretmen Akademisi kurulmasını içeren teklifini, Ulaştırma Bakanlığı’nın havaalanlarında elle arama yapılmasını kolaylaştıran düzenlemesini yasalaştırmayı planlıyor.

Sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmalı düzenleme konusunda ise kafalar karışık. Teklifin bir an önce yasalaşmasını isteyenler olduğu gibi, hazırlanan taslağın yeterince tartışılmadığını, bu nedenle de önümüzdeki döneme kalabileceğini iddia edenler bulunuyor."

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