Van’da deniz otobüsleri: Dört yıl aradan sonra yeniden sefere başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki deniz otobüsleri, 4 yıl aradan sonra yeniden seferlerine başladı.

Van’da deniz otobüsleri: Dört yıl aradan sonra yeniden sefere başladı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 4 yıl aradan sonra yeniden seferlere başlayan Edremit Marina-Akdamar Adası arasında hizmet verecek olan deniz otobüslerinin ilk seferine Eş Başkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Edremit Belediye Eşbaşkanı Cemil komi, Tuşba Belediye Eşbaşkanı Ümit Keser, Genel Sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili teknik ekip katıldı.

Marinada bulunan deniz otobüsleri ve protokol gemisinde incelemelerde bulunan eş başkanlar ve beraberindekiler, daha sonra vatandaşlarla birlikte tarihi Akdamar Adası'na yolculuk etti. Seyahatte kaptan köşküne geçen eş başkanlar, bir süre deniz otobüsünü kullandı.

"BİZİM İHTİYACIMIZ OLAN BİRLİKTE YAŞAMA VE DAYANIŞMADIR"

Akdamar Adası'nda bir süre gezen eş başkanlar İstanbul Üniversitesi öğrencileri ve Ankara'dan gelen yurttaşlarla bir süre sohbet etti. Burada konuşan Abdullah Zeydan, “Bizim ihtiyacımız olan birlikte yaşama, dayanışma, sevgi ve empati kurabilmedir. Her karışı cennet gibi olan bir ülkede yaşıyoruz. İstanbul’u öyle, Trabzon’u öyle, Van’ı öyle. Bu güzelliklerin tek ihtiyacı huzur ve barıştır. Temennimiz bunun da olması. Bu olursa bütün sıkıntıların da giderileceğini biliyoruz” dedi.

DENİZ OTOBÜSLERİ ÜCRETLERİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kara ve Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü'ne bağlı 70 kişi taşıma kapasiteli 2 otobüste yapılan bakım onarım çalışmalarının yanı sıra, Edremit Marina’da da çevre düzenlemesi ve onarım çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanması ile seferlere başlayan deniz otobüslerinin fiyatlarında da indirime gidildi.

Kayyım döneminde 260 TL olarak belirlenen sefer ücretleri yeni düzenleme ile tam bilet 180 TL'ye öğrenci bileti ise 150 TL’ye indirildi. BELVAN Kart ve temassız özelliği olan kredi kartlarıyla ödeme kolaylığı sağlanan seferler, halkın yanı sıra yerli ve yabancı turistlere de konforlu bir yolculuk imkânı sunuyor.

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OTOBÜS SEFER SAATLERİ AYARLANDI

Hafta içi 1 gün ve hafta sonu 2 gün olmak üzere 3 gün olarak planlanan seferler; Çarşamba günü saat 12.00 ve 14.00’te Edremit Marina’dan gidiş, 14.30 ve 16.30’da ise Akdamar Adası’ndan dönüş şeklinde planlanırken; Cumartesi-Pazar günleri ise saat 10.30, 12.00 ve 14.00’te Edremit Marinadan gidiş ve 13.00, 14.30 ve 16.30 Akdamar Adası’ndan dönüş şeklinde gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA

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