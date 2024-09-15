Tasarruf ‘Taşımalı Eğitime’ Ket Vurdu: Erken Yaşta Evlilik ve Çocuk İşçiliğin Önü Açıldı!

İktidar itibardan ve lüks harcamalarından tasarruf etmezken, ‘Tasarruf Tedbirleri’ vatandaşın çocuğunun okula ulaşmasına bile ket vuruyor. Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar, tasarruf sebebiyle taşımalı eğitim hakkından oluyor ve okuluna erişemiyor.

Geçtiğimiz ay, kırsal bölgelerde yaşayan gençlerin ve çocukları ilgilendiren bir değişikliğe gidilmişti. Buna göre, 1 Ağustos 2024 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’nde değişiklikle, taşımalı eğitimin kapsamı 50 kilometreden 30 kilometreye düşürüldü. Ayrıca daha uzak mesafedeki köylerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin okul pansiyonlarına yerleştirilmesine karar verildi. Bunun yanı sıra, öğrenci sayısının 10'dan az olduğu köyler "taşımalı eğitim" kapsamından çıkarıldı. Görüştüğümüz veliler, çocuklarının pansiyona gitmeye zorlanmasını kabul etmediklerini dile getirirken, pek çok veli ise çocuklarını okula göndermemeyi düşündüklerini ifade ediyor.

Duvar’dan Kadir Cesur’un haberine göre, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Van Şubesi Başkanı Murat Atabay, taşımalı eğitimin en başından beri yanlış bir uygulama olduğuna ancak çarenin ‘okul pansiyonları’ olmadığına dikkat çekerek, “Kırsal köylerde yaşayan öğrenciler, taşımalı yöntemlerle eğitim görebilecekleri bir okula taşınıyordu. Ancak bizim taşımalı eğitime yönelik de çok ciddi eleştirilerimiz var. Biz köy okullarının yeniden açılmasını ve köy çocuklarının kendilerine en yakın okulda eğitim görmeleri gerektiğini savunuyoruz. Çünkü taşımalı eğitiminde birçok problemi var. Taşımalı eğitim ihalelerinin çok geç yapılması, buna bağlı olarak çocukların okullarına geç başlaması, servislere aşırı sayıda öğrenci bindirilmesi, güvenli olmaması, yaşı geçmiş servis araçlarının kullanılması ve bu araçları kullanan şoförlerin bu yönde bir eğitiminin olmaması gibi birçok sorunu vardı” ifadelerini kullandı.

ERKEN YAŞTA EVLİLİĞİ BERABERİNDE GETİRECEK

Atabay, uzakta yaşayan öğrenciler için taşımalı eğitimin olmaması ve özellikle kız çocuğuna sahip ailelerin pansiyonda kalmalarına izin vermemesinin, çocuk işçiliğe ve erken yaşta evliliğe itebileceğinin altını çizerek, “Özellikle, kız çocukların pansiyonda kalmaları aileleri tarafından kabul edilmeyebilir. Belki de binlerce çocuk açık lise okumaya mecbur kalacaktır ya da okulu terk edecektir. Bu durum hem çocuk işçi sayını artıracak hem de erken yaşta evliliği beraberinde getirecektir” dedi.

‘EĞİTİME AKTARILAN BÜTÇENİN ARTIRILMASI GEREK’

Eğitimci Atabay’ın bu soruna karşı önerisi ise şöyle:

“Bizim zaten her köyde lise ve ortaokul açılması yönünde bir talebimiz yok. Çünkü köylerdeki öğrenci kapasitesi belli. Fakat, kapasite göz önünde bulundurularak açılabilecek birçok köy var. Gelin görün ki AKP iktidarı köy okullarının çoğunu kapattı. Bu köy okullarının yeniden açılması lazım. Ancak, öyle boş bir şekilde açılmasını istemiyoruz. Bu okullara kadrolu, güvenceli öğretmen ataması yapılması gerekiyor. Birkaç ay emek sömürüsüne maruz kalan ücretli öğretmenler üzerinden bunun tamamlanmasını istemiyoruz. Bunun için eğitime aktarılan bütçenin artırılması gerekiyor.”

Kaynak: Gazete Duvar