63 Yıllık Otobüs Firması Piyasadan Çekildi: Bütün Seferler Durduruldu

1963 yılında İzmir'de kurulan firma, uzun yıllar boyunca hem yurtiçi hem de uluslararası seferlerle yolculara hizmet sunmuştu. Ancak, yaşanan ekonomik zorluklar ve yönetimsel sorunlar nedeniyle Hakiki Koç Turizm, faaliyetlerini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Hakiki Koç Turizm, İzmir’in ilk kara yolcu taşımacılığı firması olarak Mehmet Niyazoğlu tarafından 1963 yılında kuruldu. İlk etapta dört adet Mercedes otobüsle hizmet vermeye başlayan firma, kısa sürede İzmir’den İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlere seferler düzenleyerek büyüdü. Yolcu taşımacılığı alanında geniş bir müşteri kitlesine ulaşan Hakiki Koç, Türkiye genelinde tanınan bir marka haline geldi.

Hakiki Koç Turizm, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası taşımacılıkta da adını duyurdu. Yunanistan, Bulgaristan, Almanya ve Belçika gibi ülkelere seferler düzenleyen firma, uluslararası başarılarına bir yenisini ekledi. 1968-1978 yılları arasında Suudi Arabistan’a yönelik Hac seferleri düzenleyerek, bu alandaki hizmetlerini de genişletti.

Firmanın kurucusu Mehmet Niyazoğlu’nun vefatının ardından, Hakiki Koç Turizm’de zor bir dönem başladı. Yönetimin oğullarına geçmesiyle birlikte firmanın mali ve idari sorunları artmaya başladı. 2010 yılında firmanın Asya Tur’a satıldığı ya da geçici olarak faaliyetlerini durdurduğu iddiaları gündeme geldi. Uzun süre sektörde görünmeyen Hakiki Koç’un web sitesi de aktif olmadan kaldı. Son olarak, otobüs seferleri ani bir duyuruyla durduruldu.

Hakiki Koç Turizm, 63 yıllık köklü geçmişine rağmen, kurucusunun vefatı sonrasında karşılaştığı yönetimsel sıkıntılar ve ekonomik zorluklar nedeniyle sektörden çekilme kararı aldı. Bir dönemin güçlü firmalarından biri olarak bilinen Hakiki Koç, taşımacılık sektöründe artık hizmet vermeyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem