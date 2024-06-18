Tasarruf Diyanet'e uğramıyor! Yurt dışında yapılacak çalışmalara 700 milyon TL akıtılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yurt dışında başkanlık hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini artırmak” amacıyla yapacağı çalışmaların yol haritasını belirledi. Amaç kapsamında toplam altı alt hedef konuldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; yurt dışındaki hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmak amacıyla yapılacak çalışmaların 2028 yılına kadar tamamlanacağı belirtildi.

Diyanet'in çıkardığı yol haritasına göre, yurt dışından Türkiye’ye dini eğitim için öğrenci getirilecek. Bu kapsamda ilk olarak 2024 yılında bin 147 öğrenci Türkiye’de dini eğitim alacak. Yurt dışından Türkiye'ye getirilecek öğrenci sayısı 2025-2028 yılları arasında 750 bini bulacak.

Başkanlık, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir proje geliştirecek. Proje kapsamında 2028 yılına kadar toplam 2 milyon 100 bin kişiye ulaşılacak.

2024 yılında 91,8 milyar TL bütçe alan başkanlığın yurt dışı faaliyetleri bunlarla da sınırlı kalmayacak. Diyanet, yurt dışında gençlere ve ailelere yönelik 2024 yılında toplam 30 bin faaliyet gerçekleştirecek.

YÜZ MİLYONLAR AKITILACAK

Başkanlığın, yurt dışında yapacağı çalışmalara yarım milyar liradan fazla para harcanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yurt dışı hedeflerine yönelik çıkarılan maliyet hesabına göre, yurt dışı faaliyetleri için 680 milyon 508 bin 256 TL’lik kaynağa ihtiyaç duyulacak.