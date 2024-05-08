Tartışmalı atama kararıyla gündem olmuştu: Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey oldu

Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçildi. Bozbey, geçen hafta tartışmalı bir atama kararıyla gündeme gelmişti.

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Tartışmalı atama kararıyla gündem olmuştu: Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Bozbey oldu

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Meclis’i, 2024-2029 dönemi için yönetim belli oldu.

İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde düzenlenen MBB Meclis toplantısındaki konuşmaların ardından yeni yönetim için seçim yapılması ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Başkanlık için yapılan seçimde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aldığı 215 oyla, MBB’nin 2019-2024 Dönemi Başkanı seçildi.

Bozbey, MBB Başkanı sıfatıyla ilk konuşmasını yaparak, birliği ‘şehirlere katkı sunan, destek veren ve noksan olan yerlerinde onların yanında olan, dayanışan bir kurum haline getireceklerini’ belirtti.

YEĞENİNİ BELEDİYE İŞTİRAKİNİN BAŞINA GEÇİRMİŞ; ARDINDAN GERİ ADIM ATMIŞTI

Bozbey, geçen hafta yeğenini Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden birine yönetim kurulu başkanı olarak atamış ve kamuoyundan büyük tepki çekmişti.

Yeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı: CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geri adım attıYeğenini yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı: CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geri adım attıGüncel

Bozbey, yaşanan tartışmaların ardından söz konusu atama kararından vazgeçmişti.

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