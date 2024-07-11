Tartışmalı 9'uncu Yargı Paketi Görüşülmeye Başlandı

TBMM Adalet Komisyonu'nda, kadınların evlenince eşinin soyadını almasını öngören ve yürütmenin yargı üzerindeki baskısını artıracağı düzenlemeleri içeren '9'ncu Yargı Paketi' üzerindeki görüşmeler başladı. AKP’li Cahit Özkan, ilgili düzenlemeyi "Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabilecekleri düzenlememizde yer almaktadır" ifadeleriyle savundu.

Teklifin ilk imza sahibi AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 9'ncu Yargı Paketi'nin ideal hukuk arayışının bir devamı olduğunu belirterek, "Temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığın geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin arttırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının geliştirilmesi günümüzün ana ilke ve değerleri olarak yargı camiasında ve uluslararası aranda genel kabul görmektedir. Ülkemizde 2002 yılından günümüze kadar aralıksız bir şekilde süregelen reform iradesi, bu ilke ve değerlerin geliştirilmesinin somut bir tezahürüdür" dedi.

Özkan güçlü toplum olmanın güçlü bir aile yapısına sahip olmaktan geçtiğini belirttiği açıklamasında, "Aile kurumuna bakarken anne, baba ve çocuklardan oluşan bir yapıdan ziyade çok daha geniş multidisipliner bir perspektiften meseleye yaklaşmamız gerekmedir. Meseleyi basitleştirmek ve sıradanlaştırmak yerine aile kurumunun toplum hayatımızdaki yerini doğru ve isabetli bir şekilde tayin etmemiz lazım. Milletimizin alamet-i farikası olan güçlü aile yapımınızı zayıflatacak her türlü girişim karşısında teyakkuz halinde olmalıyız. Her şeyden önce soy bağının sıhhatinin ve aile birliğinin sağlanması amacıyla, evlenen kadının soyadına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabilecekleri düzenlememizde yer almaktadır. Baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma imkanı verilmektedir. Ailenin, huzur ve refahının kurulması amacıyla baba olduğunu iddia eden 3'üncü kişilerin soy bağının reddi davasını açabilmesi belirli kurallarla öngörülüyor. Evlat edinenlerin, evlatlığın ana ve baba adı olarak yazılabilmesine imkan tanınmaktadır" diye konuştu.

9’UNCU YARGI PAKETİNE ELEŞTİRİLER

Toplumun pek çok kesiminin tepkisine neden olan 9’uncu Yargı Paketi, AKP ve MHP tarafından Meclis’e getirildi. Etki ajanlığı ve casusluk ile ilgili maddeler tepkilerin ardından paketten çıkarıldı. İlgili düzenlemede, Teklifin 10’uncu maddesi, Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alacak olan Adalet Müfettişliği’ni içeriyor. Müfettişlerin yapacakları çalışmaları belirleyecek olan maddenin genel kurulda kabul edilmesi halinde, yargı hizmeti veren personel üzerindeki baskının artacağı öngörülüyor.

Teklifin 11’inci maddesinde ise, idari personel statüsünde olacak olan müfettişler savcıların kullandığı yetkiler ile aynı yetkileri kullanmasına yol açacak düzenlemeye yer veriliyor. Bu düzenlemeyle müfettişler, UYAP sistemine girebilecek ve yeminli dinleme, delil toplama ve kurumlardan bilgi alma gibi pek çok konuda çalışmalar yapabilecek. Bu durumun, yürütme erkine bağlı olacak olan bu müfettişlerin yargısal yetki kullanmalarına neden olacağı ve beraberinde yargısal baskıyı getireceği muhalefet tarafından dillendirilen eleştiriler arasında.