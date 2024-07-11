Gazeteci Kurtuluş Demirbaş'ın Başını 'İngilizce' Mi Yaktı? İşte Suudi Arabistan'da Gözaltına Alınma Süreci

U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Kurtuluş Demirbaş, gözaltına alınmıştı. Demirbaş'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamaları nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Eşi Pınar Demirbaş ve meslektaşları, Demirbaş'ın can güvenliğinden endişe ediyor ve acil bir şekilde serbest bırakılması ve adil yargılanması için ulusal ve uluslararası destek çağrısında bulunuyor.

'AKICI OLMAYAN İNGİLİZCE' DETAYI

Türkiye Today'in haberine göre, Demirbaş'ın gözaltına alınma sürecinin şöyle gerçekleştiği iddia edildi:

"Demirbaş 5 Temmuz'da işini bitirmiş ve kameramanlar için ayrılmış bir odada eşyalarını toplarken orada bulunan yerel halkla sohbet ediyordu. Ancak İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşamadığı için kendini ifade etmekte zorlandı. Sohbet sırasında konu Kaşıkçı cinayetine geldiğinde Demirbaş, kendini İngilizce olarak tam anlatamadı ve öldürülen gazetecinin fotoğrafını gösterdi.

Bu sırada orada bulunan ve konuşmaya tanık olan Suudi sağlık görevlilerinden biri dışarı çıktı ve bir polis memuruyla geri geldi. Polis, Türk gazeteciyi gözaltına aldı. Suudi yetkililer Demirbaş'ın pasaportunu ve diğer eşyalarını iade ederken, duruma şaşıran ekip arkadaşları olaya müdahale edemedi."

Öte yandan Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın Kurtuluş Demirbaş'ı bugün gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği belirtildi.